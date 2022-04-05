В Крыму заявили о снижении бронирования на майские праздники

Крымские отельеры заявляю о снижении бронирования на майские праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» туристический сезон в Крыму официально стартует с 1 мая. Согласно утвержденному правительством России календарю, жители страны сначала будут отдыхать 4 дня (с 30 апреля по 3 мая включительно), потом 3 дня работать, затем снова отдыхать 4 дня (с 7 по 10 мая). Многие при подобном раскладе берут отгулы и устраивают себе мини-отпуск. Да и 4 дня отдыха подряд тоже является поводом куда-нибудь съездить. И если раньше россияне редко рассматривали Крым в качестве перспективного направления на майские праздники, то в последние годы полуостров, в силу разных причин, причин стал довольно популярен.

Например, в прошлом году на майские праздники бронирование отелей достигало 80%. На этот раз ситуация другая.

«По недавним опросам могу сказать, что заявки на майские праздники идут очень плохо, – цитирует «Крыминформ» председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея. – Хотя я мониторил ситуацию с поездами – билетов по нашему направлению почти не осталось. Но кто это едет – туристы или кто-то еще – я не знаю. Заявки идут хуже, чем в прошлом году и позапрошлом году – это факт».

Первую очередь падение интереса отельеры объясняют закрытием воздушного сообщения. И рассчитывают, что туристов, не могущих долететь до полуострова, заменять крымчане, решившие отдохнуть у моря или в горах.

Симферополь, Лиана Макоба

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