В Крым начали поставлять сельхозпродукцию из Украины

В Крым начали поставлять сельхозпродукцию из Херсонской области. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

«По многим видам продукции ценовая ситуация стабилизировалась, но все еще наблюдается небольшой рост на овощи «борщевого набора»: свекла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, это связано с тем, что заканчиваются запасы сельхозтоваропроизводителей, которые выращивали эту продукцию в республике, а также в эту цену вкладываются затраты на хранение, – отметила чиновница. – И, чтобы стабилизировать цены, налажены поставки продукции из Херсонской области».

Овощи из Украины начали поступать на полуостров 1 апреля: фермеры из Запорожской области привезли в Симферополь 8 тонн огурцов и редиски.

Симферополь, Олег Яковенко

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