В минздраве Крыма признали дефицит лекарств и завышение цен

В Крыму отмечается дефицит около 5% лекарств, выдаваемых по федеральной и республиканской льготам. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 900 наименований препаратов, используемых в программе льготного обеспечения в дефиците 43.

«По 43 препаратам сложилась стойкая дефектура, что подтверждено письмами от поставщиков и заводов производителей, – заявил чиновник. – Актуальная информация о дефектурных препаратах дважды в неделю доводится до сведения медицинских организаций, подведомственных минздраву РК, чтобы специалисты приглашали на прием пациентов, которым ранее были назначены указанные препараты, для дополнительного обследования и назначения аналогов».

По словам замминистра, по итогам мониторинга аптечной сети установлено превышение рекомендуемой стоимости лекарственных препаратов по 96 наименованиям в 18 аптеках: завышение в среднем составило от 20 до 250 рублей.

Напомним, предельные размеры розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составляют: на препараты стоимостью до 100 рублей включительно – не более 25%, до 500 рублей – до 20% и свыше 500 рублей – не более 15%.

Кстати, в последнюю неделю марта лекарства в Крыму подешевели в среднем на 1,8% – видимо, ажиотажный спрос пошел на убыль.

Симферополь, Лиана Макоба

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