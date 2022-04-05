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Вторник, 5 апреля 2022, 15:26 мск

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В Крыму выросло число желающих продать жилье

Жилье на вторичном рынке Крыма за год подорожало на треть. Об этом сообщили аналитики портала Авито Недвижимость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с началом апреля 2021 года квартиры в Симферополе стоят на 34% дороже, в Севастополе – на 33%. С января по март текущего года жилье выросло в цене соответственно на 10% и 8%.

На сегодняшний день средняя цена «квадрата» на вторичном рынке составляет в крымской столице 105,5 тысяч, в Севастополе – 142 тысячи.

Число продаваемых квартир в Симферополе показатель за год вырос на 10%, в Севастополе – на 31%. А вот спрос снижается: за последнее 3 месяца число желающих купить квартиру сократилось соответственно на 17% и 5%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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