Украина не будет вести никаких переговоров по демилитаризации. Что касается денацификации, то Киев сам будет требовать её от России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров российской и украинской делегаций, которые сегодня возобновились в видеоформате.

Он утверждает, что условия о демилитаризации и денацификации Украины, которые выдвигал президент РФ накануне спецоперации, вычеркнуты из проекта «мирного договора». Остались только пункты о нейтральном и внеблоковом статусе.

«Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация – мы не воспринимаем эту историю», – отрезал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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