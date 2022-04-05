Глава Винницкой области грозит убийством жителям Приднестровья

Глава Винницкой обладминистрации Украины Сергей Борзов обещает убить жителей приграничной Приднестровской молдавской республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в своём видеообращении.

Борзов утверждает, что граждане соседней республики откликнулись на якобы объявленную в ПМР мобилизацию и «собираются воевать против Украины» вместе с базирующимся там двухтысячным российским контингентом.

«Уважаемые жители приграничных с Приднестровьем районов Украины, если у вас есть контакты жителей или военных непризнанной республики, то сообщите им, пусть сдаются в плен. Шансов выжить у них нет, они будут убиты! Если хотят, пусть бегут из страны, мы их встретим», – сказал глава Винницкой ОГА.

По мненю экпертов, заявление Борзова является грубой пиар-акцией, цель которой продемонстрировать «патриотизм» перед местными вооружёнными неонацистами. Упоённые неограниченной властью над людьми в условиях военного положения на Украине, они могут убить кого угодно.



Симферополь, Валентин Карамазов

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