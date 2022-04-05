В Крыму назначили министра внутренней политики, информации и связи республики.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель ведомства Михаил Афанасьев покинул пост в связи с назначением на должность главы Симферополя. Теперь министерское кресло занял Владимир Трегуб. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Новоявленный министр до сих пор работал главой администрации Советского района Крыма, а при Украине делал карьеру в налоговой сфере.

Симферополь, Олег Яковенко

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