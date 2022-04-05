Спецоперация на Украине завершится с успехом и по плану – Матвиенко

Россия после полного завершения спецоперации на Украине предъявит миру все факты преступной деятельности киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, в том числе, будут разоблачены все постановочные информационные провокации команды Зеленского.

«Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию на Украине. И тогда мы предъявим миру всё то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране», – подчеркнула Матвиенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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