В Крыму накрыли сеть нелегальных казино, задержаны десятки человек

В Крыму ликвидировали сеть нелегальных казино.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, фигурантами уголовного дела о незаконной организации и проведению азартных игр стали 24 жителя Кемеровской области: с июня 2021 года они «курировали» 6 подпольных клубов в Симферополе, Ялте и Керчи.

Среди задержанных организатор, трое его ближайших подельников, руководивших сетью в каждом из городов, администраторы залов и охранники.

«Сотрудники полиции провели более 20 обысковв помещениях, где непосредственно проводились азартные игры, а также по месту жительства фигурантов. В результате изъята крупная денежная сумма, более 150 единиц компьютерной техники, черновая финансово-бухгалтерская документация, подтверждающая ведение незаконной деятельности», – уточнили в МВД РК.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ. По ходатайству следствия судом двое организаторов заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.

Симферополь, Олег Яковенко

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