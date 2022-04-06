Режим закрытого неба в 11 аэропортах России продлен

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, до 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года закрыто воздушное сообщение с аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний рекомендуют уточнять на официальных сайтах этих аэропортов и авиакомпаний.

Симферополь, Лиана Макоба

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