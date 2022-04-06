Заболеваемость ковидом в Севастополе сократилась до двух десятков случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Севастополе сократилась до 22 случаев в сутки. В последний раз такой показатель фиксировался 4 июня прошлого года, правда, после этого цифры снова пошли в рост.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму заболеваемость тоже продолжает снижаться: 5 апреля зарегистрировано 129 новых случаев.
От инфекции за сутки умерли 4 крымчанина и 2 севастопольца.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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