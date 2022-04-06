Кулеба потребовал от Тбилиси доказать, что Грузия не поставляет России оружие

Грузия контрабандой поставляет оружие России,скрывая этот факт от западных партнёров.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ответ на возмущение Грузии он отметил, что «бремя опровергающих доказательств» лежит на официальном Тбилиси. Киев ждёт документы в ближайшее время.
«Мы ждём официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают», – заявил Кулеба.
Симферополь, Валентин Карамазов
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