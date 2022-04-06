В Крыму начали процедуры лишения наград и званий украинцев, не поддерживающих Россию. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке «лишенцев» Аксенов назвал боксера Александра Усика, являющегося почетным гражданином Симферополя; экс-президента Украины Леонида Кравчук, в свое время получившего звание «Почетный крымчанин», а также бывшего премьер-министра Крыма Сергея Куницына, у которого, как и Усика, есть знак отличия «За верность долгу».

Законодательную базу для лишения наград и званий разрабатывают в госсовете Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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