В Крыму начали выкупать гривны у украинцев

В Крыму начали выкупать гривны у граждан Украины. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обменять гривны на рубли можно в отделениях РНКБ. По словам Аксенова воспользоваться предложением могут те украинцы, на счета которых ранее уже поступали средства в рамках социальной поддержки.

При этом обменять можно не более 8 тысяч гривен по фиксированному курсу 2,5 рубля за одну гривну.

В 2022 году украинская валюта достигла пика по отношению к российской 11 марта: 3,99 рубля за гривну. Курс Центробанка на сегодня составляет 2 рубля 84 копейки за гривну.

Симферополь, Олег Яковенко

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