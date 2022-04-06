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Среда, 6 апреля 2022, 17:49 мск

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«Нет проблем!» – премьер Венгрии согласился платить рублями за газ

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия считает требование России платить рублями за поставки газа абсолютно приемлемым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, для правительства страны такая постановка вопроса – не проблема.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», – сказал он.

Напомним, ранее Словакия дала согласие оплачивать российский газ рублями, а прибалтийская компания «Латвияс газе» заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставки на новых условиях.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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