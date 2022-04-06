В Крыму напали на имама и заместителя муфтия республики

В Крыму избили имама и заместителя муфтия республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба инцидента произошли в мечети села Пионерское Симферопольского района. 1 апреля нападению подвергся районный имам Энвер Бакиев, 2 апреля – заместитель муфтия Крыма Раим Гафаров. По словам очевидцев, в обоих случаях нападали одни и те же люди.

«Мы столкнулись с недопустимой ситуацией, когда приверженцы сектантской идеологии – салафизма – позволили себе избить нашего имама, который несет свет традиционного ислама, – заявил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. – Кроме рукоприкладства, в отношении религиозных деятелей и членов их семей были высказаны угрозы расправы».

Духовное управление мусульман Крыма обратилось в правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

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