В Киеве призывают нанести превентивный удар по Приднестровью

Вооружённые силы Украины должны разбомбить аэродром под Тирасполем, чтобы «не дать российской армии осуществить там десантирование».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политик и участник АТО Игорь Мосийчук.

По его словам, перед нанесением удара не нужно даже предупреждать Молдову, а тем более – власти ПМР. Достаточно проконсультироваться с Румынией как членом НАТО.

«На аэродроме Тирасполя (Приднестровье) готовятся к приему российских самолетов. Генштаб подозревает, что РФ хочет усилить приднестровскую группировку для давления на Южнобужском направлении. Такое развитие событий может говорить только об одном – москвины готовят штурм нашей украинской Одессы.

Для предотвращения угроз Одессе и всему украинскому югу ВСУ уже сейчас должны нанести превентивные удары и разрушить Тираспольский аэродром и другие объекты инфраструктуры самопровозглашенной ПМР. Беззубую и беспозвоночную Молдову, которую Кремль хочет превратить в вариацию Белоруссии, достаточно будет поставить в известность уже после уничтожения инфраструктуры ПМР, и начать соответствующие консультации с Румынией. Тянуть с этим точно нельзя», – приводит слова Мосийчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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