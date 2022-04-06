Во взорванной укронацистами цистерне в Рубежном была азотная кислота – донецкие специалисты

Взорванная боевиками ВСУ цистерна на химзаводе в городе Рубежный содержала азотную кислоту.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили специалисты-экологи Донбасса, которые проанализировали последствия взрыва.
Напомним, вчера в соцсетях появились кадры огромных клубов оранжевого дыма над Рубежным, который пока контролируется украинскими нацистами. Подрыв был произведён с целью обвинить РФ в химической диверсии. Направление ветра было учтено таким образом, чтобы ядовитые вещества опустились на территории, освобождённые войсками ДНР.
Впрочем, специалиты говорят, что катастрофических последствий для экологии и людей не будет.
«Какого-то особо опасного воздействия на почву в отдаленных от взрыва территориях ожидать не стоит», – приводит издание «Донбасс решает» слова зампредседателя Госкомэкополитики при главе ДНР Алексея Бондаренко.
По его словам, азотная кислота хорошо растворяется в воде, и она быстро разбавится до безопасных концентраций.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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