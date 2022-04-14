В Крыму дорожает проезд в городском транспорте

С 15 апреля в Крыму меняется стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Алуште, Джанкое, Евпатории Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте цены вырастут с 17 до 20 рублей при оплате картой и с 22 до 25 рублей при расчете наличными.

В Бахчисарае, Судаке, Черноморском и Саки проезд подорожает с 15 до 17 рублей про безналу и с 20 до 22 рублей при оплате наличными.

Симферополь, Олег Яковенко

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