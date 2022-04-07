Мина? На побережье Крыма обнаружили странный предмет

На побережье Крыма обнаружили странный предмет. Предполагают, что это якорная мина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне днем на пульт «112» поступило сообщение о том, что на пляже Московский берег в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. «Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия, – цитирует ТАСС сотрудника ведомства . – Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина».

Пляж взяли под охрану. Идентифицировать предмет предполагается сегодня.

Напомним, 19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ заявил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов.

Саки, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»