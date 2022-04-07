В Крыму решили национализировать имущество всех недружественных иностранцев

Помимо имущества украинских олигархов и политиков, в Крыму собираются национализировать и то, что принадлежит гражданам других государств. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о тех, кто заимеет недружественную к России позицию и поддерживает Украину.

При этом Фикс уверяет: никакой всеобщей национализации имущества в регионе не будет. «Те люди, которые занимаются бизнесом и имеют какую-то собственность в Крыму, но не выступают против России и Крыма, не финансируют киевский режим и украинских нацистов, им беспокоиться нечего, – цитирует Фикса РИА Новости. – Пусть они продолжают работать».

Решение, по словам депутата, будет приниматься по каждому случаю отдельно. Это же относится и к украинским чиновникам, политикам и олигархам.

«Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность, – заявил Фикс. – Мы их всех проверим на лояльность к России и к Крыму, после чего будут делаться выводы».

Напомним, Госсовет Крыма уже одобрил поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, «совершивших недружественные действия в отношении России».

Симферополь, Олег Яковенко

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