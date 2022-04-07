В Крыму задержали участника украинского нацбата, выдававшего себя за беженца

В Крыму задержали участника украинского нацбата, пытавшегося попасть на полуостров под видом беженца.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК и Севастополю, 50-летнего мужчину подозревают в участии в деятельности украинского незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон».
По версии следствия, он снабжал нацбат материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания, а также принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Симферополь, Олег Яковенко
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