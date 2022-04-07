«Точечно и методично»: эксперт рассказал о способе штурма «Азовстали» в Мариуполе

Запрещённый в РФ нацбат «Азов» удерживает в промзоне Мариуполя мирных граждан и иностранцев в качестве заложников. Поэтому «ковровые бомбардировки» завода «Азовсталь» невозможны, несмотря на то, что огневой штурм позволил бы быстро подавить сопротивление нацистов.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, вооружённые силы РФ будут использовать различные высокоточные орудия, в частности, самоходные миномётные системы «Тюльпан».

Эксперт считает, что спешка в таком деле, когда необходимо сберечь жизни гражданских, неприемлема.

«Будут точечные удары. Туда подтянули тяжёлые минометы «Тюльпан». То есть, методично и очень аккурантно будут обрабатывать эти зоны. Время сейчас работает не на укронацистов», – отметил Леонков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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