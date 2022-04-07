Австрийский министр пожаловалась на «зависимость, уязвимость и боль» от российского газа

Австрия хорошо жила, пользуясь российским газом, вместо того, чтобы давно избавиться от него и не зависеть от Москвы.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

По её словам, теперь австрийцы пожинают горькие плоды такой зависимости, потому что быстро избавиться от газа из РФ не получится.

«Наша огромная зависимость от российского природного газа причиняет боль. Мы зависим от импорта российского газа, и Россия намеренно оказывает на нас давление. В последние 10-15-20 лет в Австрии делалось очень мало для сокращения этой зависимости, напротив, делалось всё для её продвижения.

Российский газ был дешёвым, и, нужно быть честными, мы хорошо жили с российским газом. Но в итоге мы зависимы, уязвимы и должны смотреть горькой правде в глаза – мы не можем завершить эту зависимость за один день», – посетовала Гевесслер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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