Зеленский обещает превратить Украину в «большой Израиль», но «со своим лицом»

Украина не будет ни европейской, ни либеральной страной, а станет большим Израилем.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.
По его словам, так же, как и в еврейском государстве, в будущем на Украине вооружённые люди будут присутствовать везде – в магазинах и кинотеатрах.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием – это будущее Украины...
Абсолютно либеральной, европейской Украина не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – прогнозирует Зеленский.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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