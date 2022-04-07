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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 7 апреля 2022, 17:14 мск

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Зеленский обещает превратить Украину в «большой Израиль», но «со своим лицом»

Фото: администрация Зеленского

Украина не будет ни европейской, ни либеральной страной, а станет большим Израилем.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.

По его словам, так же, как и в еврейском государстве, в будущем на Украине вооружённые люди будут присутствовать везде – в магазинах и кинотеатрах.

«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием – это будущее Украины...

Абсолютно либеральной, европейской Украина не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – прогнозирует Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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