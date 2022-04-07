Ура! Жара! В Крыму существенно потеплеет

В выходные в Крыму существенно потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 8 апреля, на полуострове будет дождливо и относительно прохладно – не выше +14. Но уже в субботу днем воздух прогреется до +24, а в воскресенье – до +25. Осадков не предвидится.

Купаться, правда, пока не стоит: температура воды у берегов Крыма сейчас не превышает +10 градусов, а на западном побережье и вовсе +6.

Такая погода задержится на полуострове недолго. Уже в понедельник похолодает до +17, и снова пойдут дожди. В вторник, 12 апреля, – не выше +12.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»