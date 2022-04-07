В Крыму уволили заместителя министра здравоохранения – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.
«Освободить Киргинцева Владимира Витальевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 7 апреля 2022 года по собственной инициативе», – говорится в документе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киргинцев объявился в Крыму в ноябре 2020 года после увольнения с поста мэра Новочеркасска. В министерстве здравоохранения он курировал строительство медицинских объектов.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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