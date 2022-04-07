Каких-то 30 часов – и ты на море: в Крым предлагают ездить на автобусе

Жителям России предлагают отправиться в Крым на автобусе. С такой инициативой выступили представители туристической отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», с 24 февраля в России закрыты 11 аэропортов, в том числе в Симферополе и Анапе (последний часто использовали те, кто выбирал отдых в восточной и юго-восточной частях полуострова). В последний раз ограничения были продлены до 13 апреля, и возможно будут продлены еще.

В связи с этим снизился объем бронирований на майские праздники, а также на первую часть сезона.

«Спрос на летний Крым на данный момент примерно в два раза ниже, чем в этот же период в прошлом году, – отмечают в Ассоциации туроператоров России. – Тем не менее, продажи есть и они идут активно. Способствует спросу акция туристического кешбэка – на этом этапе она захватила даты заездов до конца июня» (напомним, в акции участвуют 207 крымских отелей – прим. РИА «Новый День»».

По оценкам туроператоров, как и раньше, большинство туристов (более 60%) приедет летом в Крым на собственных автомобилях. Если аэропорт Симферополя откроют, он обеспечит до 30% трупотока. Если нет – туристам предлагают ехать на автобусе.

«Автобусы из Москвы в Симферополь отправляются летом ежедневно. Время в пути составляет 23 – 30 часов (в зависимости от перевозчика), – говорят в АТОР. – В июне цены на билеты в одну сторону стартуют от 2,8 тыс – 3,6 тыс рублей. На июль цены сейчас аналогичные».

Еще один вариант: добраться Краснодарский край на поезде – например, в Краснодар или Анапу, а оттуда приехать на полуостров на автобусе. Раньше это можно было сделать по единому билету, в этом году программу пока не планируют.

Поезда в Крым в текущем году будут ходить по 16 маршрутам. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, составы будут формироваться в Омске, Перми, Кисловодске, Смоленске, Пскове, Астрахани и Мурманске.

Цены на июнь стартуют от 4 тысяч в плацкарте и 7,5 тысяч в купе (в одну сторону). Из Перми, например, дорога в Крым и обратно обойдется в 24 тысячи рублей на одного человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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