В Крыму апробируют правительственную программу по созданию сети глэмпингов

Крым может стать пилотным проектом для реализации программы по созданию сети глэмпингов – сейчас вопрос рассматривается в правительстве РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глэмпинг (от гламурный кэмпинг) – это быстровозводимый модульный отель, объединяющий определенный комфорт и возможность отдыха на природе. В отличие от классических кемпингов, глэмпинги оборудованы туалетом и ванной комнатой с горячей водой, полноценными кроватями и другой необходимой мебелью.

К началу лета в России предполагается построить более 50 глэмпингов на 2,5 тысячи мест – на это из бюджета выделяется 4 млрд рублей. Апробировать программу собираются в Крыму, а потом распространить на другие популярные у туристов территории: южные регионы, Дальний Восток, Хакасию, Алтай, Байкал.

Возводимые средства размещения должны соответствовать единым стандартам и предоставлять возможность всесезонного размещения.

На возведение объектов отводится 3 месяца. И эти сроки смущают представителей туротрасли.

«До старта летнего сезона осталось полтора месяца, а этап строительства, как правило, занимает два-три месяца. Это сопряжено с выбором участка земли, с проектированием. Затем нужно подвести коммуникации, электричество», – цитируют «Известия» директора туроператора RussiaDiscovery Вадима Мамонтова. – В то же время потребность в модульных гостиницах действительно высока, и если в этом году возвести инфраструктуру не успеют, она будет очень востребована и через год».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»