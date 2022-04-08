«Это не нормально!» – Турчак счёл нестерпимыми слова Пескова о спецоперации на Украине

Рассуждения пресс-секретаря главы государства о гуманитарной цене спецоперации по защите Донбасса – нельзя назвать нормальными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который активно занимается помощью республикам Донбасса в течение последних восьми лет.

Напомним, накануне в интервью Sky News Дмитрий Песков заявил, что потери армии РФ «значительные», поэтому с Киевом ведутся переговоры.

«Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас. Но отступление от Киева и Чернигова – это жест доброй воли во время переговоров. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры», – сказал он.

Эти слова вызвали бурную реакцию в российских соцсетях, в том числе, среди военкоров и политиков.

«Когда комментарии официальных лиц порождают вместо ясности массу вопросов – это не нормально!



⁃ «Значительные» потери, это какие? А какие «не значительные»?



⁃ А 8 лет жертв геноцида Донбасса – это была для нас просто трагедия? А теперь «огромная трагедия»?



⁃ А наши бойцы в Мариуполе и под Николаевом, что стиснув зубы, спасают мирных людей под огнём и требуют реальной денацификации ничего не смыслят в трагедиях?



⁃ А мирные люди Донбасса и Запорожья, Херсона, которые нам поверили, просто не такие образованные как они? Ведь могли бы сразу догадаться, что для нас возможны «значительные потери» и «готовность к переговорам».



⁃ А жителям всей России, которые молятся о наших бойцах и как один поддержали возмездие нацистам, им как понимать? «Хасавюрт», или опять просто «кто-то брякает там что-то»?

Во время Первой Мировой войны в Петрограде были разные точки зрения на происходящее на фронтах. Один из самых популярных и разрушительных «мемов» тех лет авторства видного политика Милюкова: «Что это – глупость или предательство?». Итоги этих «мемов» и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему: разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской.

В такое время как сейчас, каждое слово публичного человека из власти – это оружие пострашнее Калибра!

Предлагаю «московских трибунов» в обязательном порядке на Донбасс возить, мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления», – написал Турчак в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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