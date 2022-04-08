В Крыму задержали хакера, подозреваемого в атаках на российские информресурсы

В Крыму задержали компьютерщика, подозреваемого в хакерских атаках на российские информресурсы.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, 29-летний мужчина работал сисадмином в ялтинской компании.

«Он установил на своем служебном ПК специальное программное обеспечение, вступил в украинское интернет-сообщество и по указанию кураторов проводил хакерские атаки на СМИ и банки», – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, подобным образом ялтинец «развлекался» с 24 февраля по 10 марта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК России (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности).

Ялта, Олег Яковенко

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