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NewDayNews.ru

Пятница, 8 апреля 2022, 14:33 мск

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В Донецке задержан сотрудник ОБСЕ

Фото: СММ ОБСЕ

Оперативники правоохранительных органов Донецкой народной республики задержали сотрудника СММ ОБСЕ. Он являтся гражданином ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Отметим, что ещё до российской спецоперации появлялись сообщения о работе сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на украинскую разведку и передаче ей данных о передвижениях военной техники и личного состава армии ДНР.

«У правоохранительных органов Республики есть вопросы к ОБСЕ, поскольку один из сотрудников был задержан. Сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал – сейчас, в частности, я об этом говорю – совершали противоправные деяния на территории Республики, которые, как вы понимаете, несовместимы с мандатом официальной СММ», – заявила она.

Никонорова сообщила, что готовится документ Государственного комитета обороны республики о полном запрете работы международной миссии в ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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