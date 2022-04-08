Следком РФ поручил расследовать кровавую провокацию ВСУ в Краматорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает следком РФ.

Напомним, сегодня украинские вооружённые силы выпустили ракету «Точка-У», которая разорвалась на ж/д вокзале подконтрольного ВСУ Краматорска. Погибли около 30 человек, более 100 ранены. Киев и обслуживающие его ресурсы сразу же заявили, что удар нанесли ВС РФ ракетой «Искандер». Однако на снимках очевидцев с места отчётливо видны элементы ракеты «Точка-У», находящейся на вооружении украинской армии.

«Вооруженные силы Украины нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по гражданским объектам в городе Краматорске Донецкой Народной Республики. Обломки частей ракеты были обнаружены вблизи железнодорожного вокзала. При этом украинская сторона распространяет заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. Как известно, на вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы.

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках. Кроме того, в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле гражданского объекта», – говорится в заявлении СК РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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