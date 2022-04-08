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Пятница, 8 апреля 2022, 16:33 мск

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В Крыму вновь ожидаются сильные ливни

Новая рабочая неделя в Крыму начнется с ливней.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона 11 и 12 апреля на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

Юго-западный ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду, а потом изменит направление на северо-западное и при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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