Кризис австрийской экономики из-за бесконечных антироссийских санкций фактически привёл к краху промышленности. Если Автрия откажется от росийского газа – наступит катастрофа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мрачным заявлением выступил в Вене президент Федерации австрийской промышленности Кристиан Похтлер.

По его словам, призыв к введению газового эмбарго против России можно расценивать как абсолютно непонятный.

«Прекращение гуманитарного кризиса на Украине должно быть целью западного сообщества государств, однако при эскалации санкций важно реалистично оценивать их эффективность и учитывать социальные последствия», – отметил он.

«Экономический крах нашей страны уже наступил. Как это ни больно, но мы непропорционально зависим от российского газа – более 80 процентов нашего газа поступает из Российской Федерации. Это невозможно заменить в краткосрочной и среднесрочной перспективе! Мы уже не говорим об экономических трудностях, сокращении рабочего времени и тому подобном в случае эмбарго, как мы уже знаем по временам пандемии... Речь идёт о катастрофе», – заключил Похтлер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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