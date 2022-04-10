Крымский депутат Госдумы призвал восстановить Таврическую губернию в исторических границах

Россия должна восстановить в исторических границах Таврическую губернию после освобождения войками РФ части сегодняшних Херсонской и Запорожской областей.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет играть Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности.
В административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины. Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», – отметил депутат.
Симферополь, Валентин Карамазов
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