Влиятельная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) сорвала рассмотрение в Конгрессе законопроекта, разрешающего администрации Байдена продать арестованные активы российских олигархов и передать все средства Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает The Washington Post.

«Представители ACLU заявили законодателям во вторник, что закон может противоречить процессуальным гарантиям в Конституции США, поскольку он не позволяет его объектам оспаривать действия правительства в суде», – отметили в издании.

Интересно, что мотив правозащитников был отнюдь не пророссийским. Они утверждали, что принятие закона поднимет авторитет Путина в третьем мире и больно ударит по репутации США.

«Если подобную конфискационную меру утвердят законодатели, это даст России потенциальную пропагандистскую победу над Соединенными Штатами», – заявили представители ACLU.

Согласно законопроекту, активы российских олигархов предполагалось продать за наличные деньги, а затем передавать частями Украине для военной и гуманитарной помощи. Отмечается, что вырученная сумма активов могла исчисляться миллиардами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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