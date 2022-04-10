В Днепропетровске нанесли несколько символов Z на памятник Пушкину

В Днепропетровске (Днепр – укр.) подняли на ноги все подразделения полиции. В центре города неизвестные нанесли несколько знаков Z со всех четырёх сторон на постамент под бюстом Александра Сергеевича Пушкина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», возле памятника находилась группа людей, двоих задержала полиция.

Коммунальные службы принялись в срочном порядке закрашивать «символы армии агрессора».

Интересно, что «злоумышленниками» оказались украинские нацисты. Свой странный поступок они объяснили тем, что хотели таким образом привлечь внимание к «угрозе русской культуры и русской символики для Украины».

Один из задержанных радикалов заявил на камеру в участке, что «любой российский писатель является проводником Русского мира», и он «хотел предупредить об этом украинцев». По его мнению, «русская культура на Украине должна быть полностью уничтожена».

Между тем, местных неонацистов этот абсурдный акт привёл в замешательство, а простые днепропетровцы давно стараются избегать любых политических комментариев, потому что в сегодняшней Украине людей находят и убивают по любому поводу.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»