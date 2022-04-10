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Воскресенье, 10 апреля 2022, 22:53 мск

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Украинская балетная труппа стала жертвой русофобии в Италии

Фото: Pixabay

Итальянские театры прервали гастроли украинской сборной балетной труппы из Харькова и Одессы. Поводом послужил репертуар: артисты приехали показывать балет «Лебединое озеро» русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», концерты были намечены в театре «Биллини» в Неаполе, театре в Лониго, «Фриули-Вереции-Джиули» в Триесте и городском театре Феррары.

Между тем, выяснилось, что инициатива запрета исходила не от итальянцев, а от украинских властей. Из Киева пришла срочная телеграмма руководителю труппы немедленно отменить «Лебединое озеро», написанное композитором, «символизирующим страну-агрессора».

Сообщается, что артисты решили не отменять турне и на ходу заменили «русское произведение» другими спектаклями.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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