Турция усмотрела злой умысел НАТО в появлении украинских дрейфующих мин в Чёрном море

Появление украинских мин у берегов Турции и других стран может быть связано с тем, что они не просто сорвались с якорей в результате шторма возле Одессы, а были сознательно спущены в море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его мнению, спуск десятков мин мог быть сговором с целью принудить Турцию отказаться от Конвенции Монро и допустить проход в Чёрное море кораблей НАТО.

«У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить через проливы в Чёрное море минные тральщики НАТО», – сказал Акар.

Однако турецкий генерал подчеркнул, что Анкара не допустит этого.

«Но мы привержены правилам Конвенции Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море», – заявил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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