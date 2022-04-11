Власти Нижней Саксонии запретили публично демонстрировать «принадлежность к русской нации»

Все, кто собирается на улицах немецких городов, чтобы скандировать «Россия» и называть себя русским, будут строго наказаны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Нижней Саксонии сообщает издание Die Welt.

Ранее власти федеральной земли запретили под страхом наказания демонстрировать буквы «Z». Накануне полицией был остановлен кортеж из 700 автомобилей с российскими флагами.

«В воскресенье несколько сотен человек приняли участие в пророссийских демонстрациях во Франкфурте-на-Майне, Ганновере, а также в регионе Алльгау. В полдень в воскресенье полиция Ганновера насчитала более 350 автомобилей, все они хотели принять участие в кортеже по центру города. Представитель полиции сообщил, что к моменту, когда машины уже собирались выезжать, было подсчитано в общей сложности около 600 участников.

Во Франкфурте около 600 демонстрантов прошли маршем по центру города. Скандировали «Россия». На транспарантах, которые они несли, было написано: «Правда и разнообразие мнений вместо пропаганды». Полиция также сообщила о высоком числе участников. Однако кортеж из 700 автомобилей, который был первоначально заявлен, не был допущен по решению городских властей.

Министерство внутренних дел Нижней Саксонии объявило, что помимо демонстрации буквы «Z», которая уже классифицируется как наказуемое правонарушение, недопустимы также формы выражения своего мнения, которые массово и внушительно демонстрируют принадлежность к русской нации», – пишет Die Welt.

Отметим, что акции с украинскми флагами проходят в немецких городах почти ежедневно при полном одобрении властей Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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