На севере Крыма сбили украинский беспилотник

В Крыму обстреляли поселок Таврический. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местных жителей.

«Предположительно, с украинской стороны прилетел снаряд», – пишет издание. Поселок остался без электричества. Позже экстренные службы сообщили, что сбили в этом районе украинский беспилотник. Какой это был аппарат – разведчик или боевой, на уточняется. Информации о пострадавших нет. На месте работают представители силовых ведомств.

Напомним, Таврический расположен в 6 км к северо-западу от Красноперекопска, в поселке проживает около 1 тысячи человек.

Накануне украинские военные нанесли удар ракетой «Точка У» по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) поселку Новоайдар, погибла 30-летняя женщина.

Симферополь, Олег Яковенко

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