Во время ночного инцидента на севере Крыма пострадали два дома

На севере Крыма в результате падения украинского беспилотника пострадали два частных дома.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник поступило сообщение о падении снаряда в селе Тавическом. Затем экстренные службы уточнили, что российские ПВО сбили украинский беспилотник.

«Разрушений нет, повреждена только кровля, и стеклопакеты повылетали. И все. Это был беспилотник, скорее всего, наша ПВО его сбила, – цитирует ТАСС главу администрации Красноперекопского района Сергея Биданца. – Та же информация, что у всех. Он просто падал, упал за селом. Там окраина, взрывной волной повредило. Там два дома, сильно один поврежден – кровля».

По словам чиновника, что снесло старый шифер, уложенный еще 50 лет назад, конструкции самого здания уцелели.

Власти Крыма обещают хозяевам помощь в восстановлении домов. Уже начались работы, чтобы защитить поврежденные здания от осадков.

Красноперекопск, Олег Яковенко

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