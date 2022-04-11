Сбежавший мэр Маруполя заявил, что не верил в штурм города войсками РФ и ДНР

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко до самого конца не верил ни в спецоперацию, ни в штурм города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинским СМИ, комментируя своё бегство сразу же, как только объединённая армия ДНР и РФ вошла с боями в Мариуполь.

По его словам, он был уверен, что у России «недостаточно сил для наступления» и думал, что «все просто постреляют и успокоятся».

«Я видел нынешний русско-украинский конфликт под углом 2014 года. Я много об этом думаю. Я не мог даже вообразить, что город будут уничтожать. Считал, что город выдержит оборону, постреляют и успокоятся все», – оправдывался он.

Экс-мэр рассказал, что накануне в Мариуполь поступили новые автобусы, приобретённые на американский кредит.

«Ну, там-то точно знают о планах Путина, думал я. И это давало мне дополнительную уверенность в том, что войны не будет», – утверждает Бойченко.

По мнению донецких блогеров, мариупольский мэр вводит всех в заблуждение, чтобы оправдаться за отказ объявить заранее эвакуацию мирных жителей. На самом деле ему запретили это сделать обороняющиеся нацисты, которые собирались использовать гражданских в качестве живого щита.

Симферополь, Валентин Карамазов

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