В Крыму приняли закон о лишении наград и званий за дискредитацию России

Госсовет Крыма принял закон о лишении государственных наград за дискредитацию республики и России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект приняли сразу в двух чтениях.

Согласно документу, решение о лишении наград будет принимать Государственный совет Крыма на общей сессии.

Первый список будет рассмотрен уже 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в список внесены бывший президент Украины Леонид Кучма, в свое время удостоенный звания «Почетный крымчанин», а так же экс-премьер Крыма Сергей Куницын и украинский боксер из Симферополя Александр Усик, получившие знак отличия «За верность долгу».

Симферополь, Олег Яковенко

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