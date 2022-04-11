Ученые исследуют воду Северо-Крымского канала

Сотрудники Института биологии южных морей отправятся на Северо-Крымский канал. Их задача оценить качество воды после начала паводка.

Как уже сообщал «Новый День», после подрыва перекрывающей дамбы в Херсонской области, вода самотеком пришла к в Крым и к началу апреля полностью заполнила канал.

Первые пробы, взятые в районе Армянска, показали, что воду можно использовать для технических, производственных и сельскохозяйственных нужд.

Теперь ученые проверят воду на опасные примеси, которые могли попасть из прибрежных зон со стороны Украины вместе с талыми водами. Будут расширены и спектр анализов, и ареал исследования.

Симферополь, Лиана Макоба

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