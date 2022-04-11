«Реальное число жертв в Мариуполе нас ужаснёт» – Пушилин

Использование украинскими нацистами гражданского населения Мариуполя в качестве живого щита привело к большим жертвам среди мирных жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин иностранным журналистам, комментируя слова нового главы администрации Мариуполя Константина Иващенко о пяти тысячах погибших мирных жителей.

«Мы реальную цифру узнаем только после полного освобождения города. Очень много людей находится ещё под завалами, очень много людей могут сейчас считаться пропавшими без вести, и эта цифра, к сожалению, нас ещё ужаснет.

В городе проживало порядка 450 000 человек. Поэтому мы прекрасно понимаем, к чему действия ВСУ могли привести. Говорить про 5 000, по моему мнению, – это очень скромное обозначение реального количества жертв», – заключил Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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