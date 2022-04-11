Борис Джонсон сменил фамилию на украинскую

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон сменил фамилию в признанном экстремистским и запрещённом в РФ Инстаграме* на украинский лад.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по признанию британского премьера, его об этом попросил президент Украины во время их последней встречи в Киеве.
Теперь имя и фамилия главы правительства Британии пишется как Boris Johnsonuk.
Симферополь, Валентин Карамазов
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
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