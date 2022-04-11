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Понедельник, 11 апреля 2022, 17:39 мск

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Борис Джонсон сменил фамилию на украинскую

Фото: www.gov.uk

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон сменил фамилию в признанном экстремистским и запрещённом в РФ Инстаграме* на украинский лад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по признанию британского премьера, его об этом попросил президент Украины во время их последней встречи в Киеве.

Теперь имя и фамилия главы правительства Британии пишется как Boris Johnsonuk.

Симферополь, Валентин Карамазов

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»

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