Премьер министр Великобритании Борис Джонсон сменил фамилию в признанном экстремистским и запрещённом в РФ Инстаграме* на украинский лад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по признанию британского премьера, его об этом попросил президент Украины во время их последней встречи в Киеве.

Теперь имя и фамилия главы правительства Британии пишется как Boris Johnsonuk.

Симферополь, Валентин Карамазов

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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