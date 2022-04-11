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Понедельник, 11 апреля 2022, 17:39 мск

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Канада открыто призналась в финансировании украинского нацистского полка

Фото: Минобороны Украины

Канада потратила почти миллиард долларов на украинские вооружённые силы. Значительная часть из этих средтсв пошла на финансирование запрещённого в РФ нацистского полка «Азов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Radio-Canada.

«Канада потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил с 2014 года. Бойцы полка «Азов» извлекли выгоду из этого обучения», – говорится в сообщении гоударственной радиостанции.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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