Канада потратила почти миллиард долларов на украинские вооружённые силы. Значительная часть из этих средтсв пошла на финансирование запрещённого в РФ нацистского полка «Азов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Radio-Canada.

«Канада потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил с 2014 года. Бойцы полка «Азов» извлекли выгоду из этого обучения», – говорится в сообщении гоударственной радиостанции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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