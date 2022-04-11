Канада потратила почти миллиард долларов на украинские вооружённые силы. Значительная часть из этих средтсв пошла на финансирование запрещённого в РФ нацистского полка «Азов».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Radio-Canada.
«Канада потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил с 2014 года. Бойцы полка «Азов» извлекли выгоду из этого обучения», – говорится в сообщении гоударственной радиостанции.
Симферополь, Валентин Карамазов
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