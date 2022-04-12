В Севастополе перевозчики потребовали повысить стоимость проезда в общественном транспорт

В Севастополе пассажирские перевозчики потребовали повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они утвержаю: если стоимость проезда останется на прежнем уровне, снизится безопасность перевозок и количество подвижного состава.

По словам председателя Союза транспортных компаний Севастополя, члена общественного совета при департаменте транспорта Виктора Рыкова, треть затрат предприятия приходится на топливо, а оно за последние полгода подорожало на 14%. Значительно – на 50% – 80% – выросли цены и на масла – моторные, трансмиссионные, технические.

Почти в 2 раза подорожали сами транспортные средства и запчасти.

«Если государство не отреагирует, нас просто вытеснят из зоны правовой работы, – цитирует Рыкова РИА « Новости». – Мы работаем в сегменте прибыли от 2% до 5%. Если будет и дальше падение доходной части, то мы сначала переходим в ноль, потом в минус. Работать в минус – это значит, что начнут вымываться те ресурсы, которые накопили на предприятиях: финансовые и технические. Долго это продолжаться не может. И после мы выйдем из зоны правовой работы – будем перевозить пассажиров в ущерб безопасности, а потом вообще не сможем перевозить».

На сегодняшний день в Севастополе работает 5 частных перевозчиков треть подвижного состава, обслуживающего городские маршруты.

При этом около 80% горожан оплачивают проезд в общественном транспорте «Единой городской картой Севастополя», отдавая за поездку 20 рублей. В случае оплаты наличными или банковской картой проезд стоит 26 рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

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